Kit Harington als Jon Snow im "Game of Thrones". Foto: HBO

HBO plant ein "Game of Thrones"- Spin-off über Jon Snow geplant, laut "The Hollywood Reporter" sei das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase. Kit Harington soll laut dem Bericht wieder die Rolle des Jon Snow übernehmen, er war zweimal für einen Emmy nominiert.

Bereits im August startet wie berichtet "House of the Dragons", darin geht es um die Vorgeschichte von "Game of Thrones". Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones", die Targaryens herrschen über Westeros.

Diese zehnteilige HBO-Serie ist parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst Sky X und über Sky Q auf Abruf verfügbar sowie am Abend des 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Die zehnteilige Serie steht dann voraussichtlich sofort auf Deutsch sowie in der Originalfassung zur Verfügung, teilt Sky mit.(red, 17.6.2022)