Gazprom drosselt schon seit mehreren Tagen Lieferungen in eine Reihe von EU-Staaten. Foto: EPA / ROBERT GHEMENT

Moskau – Frankreich erhält kein russisches Gas mehr über eine Pipeline aus Deutschland. Das sei bereits seit Mittwoch der Fall und einer "Unterbrechung des Gasflusses zwischen Frankreich und Deutschland" geschuldet, erklärte der französische Netzbetreiber GRT Gaz am Freitag. Der russische Gazprom-Konzern hatte in den vergangenen Tagen seine Lieferungen in eine Reihe von EU-Staaten gedrosselt.

Die Gasversorgung werde dadurch nicht beeinträchtigt, und das Auffüllen der Speicher für den Winter gehe weiter, erklärte GRT Gaz. Angesichts eines ohnehin rückläufigen Gasverbrauchs sei die Einfuhr über die Pipeline seit Jahresbeginn bereits um 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Die Pipeline war demnach nur zu zehn Prozent ausgelastet. Gas werde nun verstärkt über eine Pipeline aus Spanien eingeführt.

Ausbau von Flüssigerdgas-Terminal in Marseille

Frankreich deckt weniger als ein Viertel seines Gasbedarfs mit Importen aus Russland. Es ist damit deutlich weniger von russischem Gas abhängig als andere EU-Staaten und verfügt zudem über vier Flüssigerdgas-Terminals. Außerdem stammen 70 Prozent der französischen Stromerzeugung aus Atomkraft, viele Franzosen heizen mit Strom.

Außer per Pipeline wird russisches Erdgas auch per Schiff eingeführt. Seit Jahresbeginn hat in Frankreich die Einfuhr von Flüssiggas um 66 Prozent zugenommen. Die Kapazitäten eines LNG-Terminals bei Marseille werden derzeit ausgebaut. Zusätzliche Kapazitäten sollen im Norden bei Dünkirchen und Le Havre geschaffen werden.

Lieferungen an Slowakei und Italien gekürzt



Gazprom drosselt auch die Erdgaslieferung nach Italien. Nach Angaben des teilstaatlichen Gasversorgers Eni sagte Gazprom am Freitag nur 50 Prozent der bestellten Liefermenge zu. Eigentlich habe Italien an diesem Tag 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt. Schon in den vorigen Tagen waren die Gaslieferungen gedrosselt worden – am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um 35 Prozent.

Der slowakische Gasimporteur SPP wurde ebenfalls von Russland informiert, dass seine Gaslieferungen am Freitag um die Hälfte reduziert werden. "Die Kürzung der Lieferungen um die Hälfte schadet uns im Moment nicht. Wir arbeiten mit dem realistischen Risiko, dass die Lieferungen ganz eingestellt werden", erklärte SPP-Geschäftsführer Richard Prokypčák. (APA, Reuters, 17.6.2022)