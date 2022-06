Trotz Sieges des Kalush Orchestra ist die EBU aus Sicherheitsgründen gegen eine Austragung in der Ukraine. Gespräche mit der BBC über eine Ausrichtung in Großbritannien laufen

Es war bereits vermutet worden: Die ukrainischen ESC-Gewinner Kalush Orchestra durften zwar die Trophäe nach Kiew bringen, wegen der Sicherheitslage kann die Ausgabe im nächsten Jahr allerdings nicht in der Ukraine stattfinden. Foto: Reuters

Wien/Turin – Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr nicht in der Ukraine stattfinden. Das teilte die zuständige European Broadcasting Union am Freitag mit. Angesichts des russischen Angriffskriegs sei das unmöglich, erklärte die EBU. Das ukrainische Kalush Orchestra hatte im Mai den Musikbewerb mit "Stefania" gewonnen. Man befinde sich nun in Gesprächen mit der BBC über eine Ausrichtung in Großbritannien, so die EBU.

Kalush Orchestra

"Die Sicherheit und Garantie, die ein Fernsehsender bieten muss, um den Eurovision Song Contest nach den Regeln des ESC auszurichten, zu organisieren und zu produzieren, kann UA PBC nicht gewährleisten", hieß es dazu auf Twitter über den ukrainischen Fernsehsender. "Die EBU möchte sich bei UA PBC für die offenherzige Kooperation und das Engagement bei der Suche nach Szenarien in den vergangenen Wochen seit dem Sieg des Kalush Orchestra am 14. Mai in Turin bedanken", erklärte die EBU. "Wir teilen ihre Trauer und Enttäuschung, dass der Contest im kommenden Jahr nicht in der Ukraine stattfinden kann." (APA, 17.6.2022)