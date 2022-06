Neue Kraft am Verteilerkreis: Matan Baltaxa. Foto: Daniel Shaked | www.danielshaked.com

Wien – Fußball-Bundesligist Austria Wien hat den israelischen Verteidiger Matan Baltaxa von Maccabi Tel Aviv verpflichtet. Der 26-jährige Linksfuß erhielt bei den Violetten einen Vertrag bis zum Sommer 2025, wie die Wiener am Freitag mitteilten. Baltaxa war von Maccabi seit 2017 dreimal verliehen worden, in der abgelaufenen Saison spielte er in der nationalen Liga 21 Mal für Tel Aviv.

"Mit Matan bekommen wir einen linksfüßigen Defensiv-Allrounder, der für unsere Abwehrkette Stabilität und vor allem Variabilität mitbringt", sagte Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner. (APA; 17.6.2022)