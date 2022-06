Affenpockenviren unter dem Mikroskop. Foto: APA / RKI / Freya Kaulbars

Wien – Sieben weitere Menschen in Österreich haben sich mit Affenpocken infiziert. Das gab das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt. Die Erkrankungen seien im Rahmen der seit einigen Wochen geltenden Meldepflicht für die Infektionskrankheit bekanntgeworden. Insgesamt wurden damit in Österreich bis heute elf Fälle gemeldet. "Die Gesundheitsbehörden vor Ort haben die notwendigen Maßnahmen veranlasst, und die weiteren Fälle werden den internationalen Gesundheitsbehörden gemeldet. Auch die Erhebung von Kontaktpersonen der Erkrankten läuft bereits, und alle damit verbundenen Schritte wurden veranlasst", schreibt das Gesundheitsministerium in einer Aussendung.

Eine Impfung der Allgemeinbevölkerung gegen Affenpocken sei aus aktueller Sicht medizinisch nicht notwendig und stehe in Österreich deshalb nicht zur Diskussion, heißt es weiter. Derzeit laufe aber die Beschaffung eines Impfstoffs in Abstimmung mit den europäischen Behörden. Bei Verfügbarkeit eines gegen Affenpocken zugelassenen Impfstoffs in Österreich werde das Gesundheitsministerium kommunizieren, ob und für welche Personengruppen er eingesetzt werden soll. (red, 17.6.2022)