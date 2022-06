Ex Machina, Sicario 2, The Old Man, Die Etrusker – Eine antike Supermacht – Mit Radiotipps

20.15 DOKUMENTATION

Die Etrusker – Eine antike Supermacht 2019 fand ein Archäologenteam in der korsischen Gemeinde Aléria ein Skelett mit wertvollen Beigaben. An diesem Beispiel und anderen Ausgrabungen beleuchtet die Doku die noch immer wenig bekannte Geschichte der Etrusker. Bis 21.45, Arte

20.15 RIDLEY SCOTT

Blade Runner: Final Cut (USA/HK 1982, Ridley Scotts) Ridley Scotts dunkles, ursprünglich mäßig erfolgreiches, dafür dass umso wirkungsmächtigeres Science-Fiction-Meisterwerk in der definitiven Final-Cut-Version des Regisseurs. Bis 22.40, Tele 5

23.00 BRIGITTE BARDOT

Und immer lockt das Weib (Et Dieu … créa la femme, F/I 1956, Roger Vadim) Brigitte Bardot als 18-jährige Juliette, die die Männer herausfordert. Ganz auf seinen Star zugeschnitten, legte Roger Vadim (Barbarella) mit dem in Saint Tropez gedrehten Film einen wesentlichen Grundstein für den Mythos "BB". Bis 0.30, ORF 3

Curd Jürgens (Éric Carradine), Brigitte Bardot (Juliette Hardy) in "Und immer lockt das Weib". Foto: ORF/TF1

23.10 SCIENCE-FICTION

Ex Machina (GB/USA 2014, Alex Garland) Menschen im Clinch mit künstlicher Intel ligenz. Kluge Science-Fiction von Alex Garland mit Alicia Vikander. Bis 0.50, ZDF neo

23.20 DROGENTHRILLER

Sicario 2 (Sicario: Day of the Soldado, USA 2018, Stefano Sollima) CIA-Agent Matt (Josh Brolin) und Söldner Alejandro (Benicio del Toro) kehren in der Drogenthrillerfortsetzung an die mexikanische Grenze zurück.

Bis 1.10, ORF 1

Streamingtipps

ALTER WEISSER MANN

The Old Man Gut, der Titel ist jetzt nicht so sexy, aber was ist schon ein Titel, wenn Jeff Bridges mitspielt! Gemeinsam mit der wundervollen Amy Brenneman ist er in dieser Thrillerserie Jäger und Gejagter. Als ehemaliger CIA-Agent verschlägt es ihn unter anderem nach Marokko. John Lithgow mischt auch mit, und das ist eine gute Voraussetzung für spannende Serienstunden. Disney+

AM SAND

The Lake Justin, von seinem Mann frisch getrennt, will seine Tochter Billie (Madison Shamoun) kontaktieren, die er einst zur Adop tion freigegeben hat. Gemeinsame Ferien im Sommerhaus der Familie sind geplant, leider ist da schon seine Stiefschwester Maisy-May, die das idyllische Häuschen prompt abreißen will. Ein Plan ist schnell gefasst. Sommerserie! Amazon Prime Video

Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten Nach einem Blackout sind im Dorf Midwich plötzlich alle Frauen im gebärfähigen Alter schwanger. Was ist da los? Die Psychotherapeutin Susanna geht der Sache nach und entdeckt gar Fürchterliches (Keeley Hawes). 1955 erstmals verfilmt, jetzt Horrorserie. Sky

Nach einem Blackout sind im kleinen englischen Städtchen Midwich plötzlich alle Frauen im gebärfähigen Alter schwanger. Es wird aber noch gruseliger. "Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten" mit Keeley Hawes auf Sky. Foto: Sky