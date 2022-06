SWITCHLIST

Karl Gedlicka

11.05 DISKUSSION

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Antiteuerungspaket, ÖVP, Inse rate und Korruption: Hans Bürger diskutiert mit Petra Stuiber (DER STANDARD), Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Alois Vahrner von der Tiroler Tageszeitung. Bis 12.00, ORF 2

17.05 MAGAZIN

Twist: Ohne Auto mobil Liberté, egalité, mobilité! Moderatorin Romy Straßenburg zeigt, wie Paris und andere Metropolen zur "15-Minuten-Stadt" werden wollen: mit moderner Mobilität ohne Autos. Bis 17.40, Arte

20.00 DOKUMENTARFILM

Atelier de Conversation (A/F/LIE 2017, Bernhard Braunstein) "Atelier de Conversation" nennt sich eine wöchentliche Gesprächsrunde im Pariser Centre Pompidou, die für den Salzburger Bernhard Braunstein beim Versuch Französisch zu lernen, zu einer wichtigen Anlaufstelle wurde. Sein Dokumentarfilm bringt sprachliche Realitäten und ihre Fallstricke nahe. Bis 21.35, Okto

20.15 TOM CRUISE

Die Farbe des Geldes (The Color of Money, USA 1986, Martin Scorsese) Der einstige Poolbillard-Profi Eddie (Paul Newman) nimmt den jungen Vincent (Tom Cruise) unter seine Fittiche. Von Michael Ballhaus betörend fotografierte und von Martin Scorsese konzise inszenierte Fortsetzung von Robert Rossens Klassiker Haie der Großstadt. Eine Doku über Tom Cruise, Mann mit zwei Missionen, ist im Anschluss zu sehen. Bis 22.10, Arte

Verbringen viel Zeit in Poolbillard-Hallen: Tom Cruise undMary Elizabeth Mastrantonio in "Die Farbe des Geldes", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Touchstone Pictures

20.15 KOMÖDIE

Immer Ärger mit 40 (This Is 40, USA 2012, Judd Apatow) Der Musiklabelbetreiber Pete (Paul Rudd) und seine Frau Debbie (Leslie Mann), eine Boutiquenbesitzerin, werden demnächst 40 Jahre alt. Es mangelt ihnen nicht an Strategien, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Eine der besten Komödien von Judd Apatow mit Paul Rudd und Leslie Mann in den Hauptrollen. Bis 22.55, Puls 4

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Österreich in der Teuerungskrise – welche Hilfen sind gerecht? Bei Claudia Reiterer diskutieren Ministerin Susanne Raab (ÖVP), SPÖ-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner, Barbara Blaha vom Momentum Institut, Eco-Austria-Direktorin Monika Köppl-Turyna und Marlene Engelhorn, Millionenerbin und Initiatorin von "Tax Me Now". Bis 23.05, ORF 2

22.50 ACTIONTHRILLER

Baby Driver (USA 2017, Edgar Wright) Die Stöpsel in die Ohren, die Musik voll an und mit Vollgas durch die Straßen: Der junge, von Tinnitus gequälte Fluchtwagenfahrer Baby (Ansel Elgord) hofft auf die Zukunft nach einem letzten Coup, kommt aber ins Schleudern. Mitreißendes Kino, befeuert von beschwingter Musik. Bis 0.35, ORF 1

23.05 DOKUMENTARFILM

Fuoco Sacro – Suche nach dem heiligen Feuer des Gesangs (D/USA/GB 2021, Jan Schmidt-Garre) Sängerinnen, die den Zuschauer ins Herz treffen, stellt Jan Schmidt-Garre in seiner Doku vor: Ermonela Jaho, Barbara Hannigan und Asmik Grigorian. Bis 0.40, Arte