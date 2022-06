Nicht zu lange in der Sonne aufhalten, lautet ein heißer Tipp des Roten Kreuzes. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Das erste Hitze-Wochenende des Jahres steht vor der Tür, und auch danach bleibt es hochsommerlich heiß: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kündigt zumindest bis zur Wochenmitte teils deutlich über 30 Grad an. Über das Wochenende nimmt die Nachmittagshitze laut ZAMG stetig zu. Die nächste Woche wird auch oft gewittrig. Am Sonntag und Montag werden Tageshöchsttemperaturen von 28 bis 34 Grad erwartet, mit zunehmender Gewitterneigung dürften es am Dienstag auch noch 27 bis 32 Grad werden, am Mittwoch – bei warmem, aber nicht überall stabilem Sommerwetter – 26 bis 33 Grad.

Hitzegefahr im Auto

Einsatzorganisationen wie das Rote Kreuz mahnen deswegen zu umsichtigem Umgang mit der Hitze und warnen vor der "Todesfalle Auto": Die Sonne könne Fahrzeuginnenräume innerhalb kurzer Zeit auf lebensgefährliche Temperaturen aufheizen.

Kinder, aber auch Hunde oder andere Tiere dürfen daher nie – auch nicht nur kurz – bei hohen Temperaturen allein im Auto gelassen werden. "Selbst wenn das Fenster einen Spalt geöffnet ist, können die Temperaturen im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs binnen weniger Minuten stark steigen. Dies löst bei den eingesperrten Hunden nicht nur Panik aus, sondern kann auch schwere Hirnschäden oder sogar den Tod des Tieres zur Folge haben", sagte Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. "Auch ein vermeintlicher Schattenparkplatz kann nach einigen Minuten in der prallen Sonne liegen", gab sie zu bedenken.

Ein Mitarbeiter der Tierschutzorganisation habe bei einem Selbstversuch "nach nur 25 Minuten bei über 50 Grad fast einen Kreislaufkollaps" erlitten. Bei 30 Grad Außentemperatur würden im Auto in der Sonne nach fünf Minuten 34 Grad erreicht, nach zehn Minuten seien es bereits 37 Grad, nach einer halben Stunde 46 und nach einer Stunde sogar 56 Grad, warnte die Pfotenhilfe. Bei 40 Grad Außentemperatur würden nach 60 Minuten hochgefährliche 68 Grad gemessen.

Schatten und Wasser als Objekte der Begierde

Generell sollte man sich die nächsten Tage nicht zu lange der prallen Sonne aussetzen, Pausen einlegen, ausreichend Wasser trinken, Kopfbedeckung und Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor tragen, erinnerte das Rote Kreuz. "Wenn der Mund trocken wird, ein Gefühl von Schlappheit einsetzt, Kopfschmerzen, Schwindel oder Krämpfe in Armen oder Beinen auftreten, sollten Sie sofort in den Schatten gehen, sich hinsetzen und Wasser trinken." Sollte sich der Zustand nicht bessern, für medizinische Hilfe sorgen. (APA, red, 17.6.2022)