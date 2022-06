Lewis Hamilton war am Ende des GP von Baku gezeichnet. Foto: IMAGO/Motorsport Images

Montreal – Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co dürfen durchatmen. Der Automobil-Weltverband Fia hat auf die Sorgen, Nöte und (Rücken-)Schmerzen der Formel-1-Stars reagiert, er will das Hüpfen der neuen Rennwagengeneration umgehend "verringern", am besten sogar "beseitigen". Die Fia beschloss ein Maßnahmenpaket gegen das sogenannte Porpoising, schon beim Großen Preis von Kanada am Sonntag (20 Uhr, ORF 1) soll die Besserung sicht- und spürbar sein.

"Ich bin mehr als glücklich, dass sie es ernst nehmen", sagte Pierre Gasly in Montreal. Der Alpha-Tauri-Pilot hatte nach dem Hoppelrennen in Baku in der vergangenen Woche energisch Maßnahmen gefordert. Man dürfe die Fahrer nicht vor die Wahl zwischen "unserer Gesundheit und der Performance" stellen, hatte der Franzose gesagt. Er wolle nicht mit 30 Jahren einen "Krückstock" benötigen.

Angst vor Crash

Die Fia erhörte ihn und die anderen prominenten Kritiker wie die Ex-Weltmeister Vettel, Hamilton oder dessen Mercedes-Teamkollegen George Russell. "In einem Sport, in dem die Teilnehmer mit Geschwindigkeiten von über 300 km/h fahren, muss die gesamte Konzentration eines Fahrers auf diese Aufgabe gerichtet sein, und übermäßige Müdigkeit oder Schmerzen eines Fahrers könnten erhebliche Folgen haben, wenn sie zu einem Konzentrationsverlust führen", erklärte die Fia und verwies weiters auf "Bedenken in Bezug auf die unmittelbaren körperlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Fahrer".

Konkret wollen die Regelhüter künftig unter anderem die Bodenplatten der Fahrzeuge schärfer auf Abnutzung kontrollieren. Außerdem soll eine Kennzahl festgelegt werden, die "eine quantitative Grenze für das akzeptable Maß an vertikalen Schwingungen darstellt".

Gequälter Hamilton

Rekordweltmeister Hamilton etwa hatte beim GP von Aserbaidschan eigenen Angaben zufolge gelitten wie noch nie in einem Auto. Nach dem Rennen stieg der topfitte 37-Jährige wie ein Greis aus seinem Mercedes, nur mit Akupunktur und Physiotherapie bekam er seine Rückenbeschwerden wieder in den Griff. "Ich bin für immer dankbar, dass ich Physiotherapeutin Angela Cullen mit dabeihabe. Ohne sie wäre ich verloren."

Wer profitiert von der Regeländerung? Branchenführer Red Bull, der das Bouncing vergleichsweise gut im Griff hatte? Oder doch Ferrari und die Teams des vorderen Mittelfelds um Mercedes? In der WM führt Weltmeister Max Verstappen (150 Punkte) vor seinem Red-Bull-Kollegen Sergio Perez (129). Der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari hat als Dritter 116 Zähler.

Leclercs Motor defekt

Für beziehungsweise von Ferrari gab es schon vor dem Trainingsstart schlechte Nachrichten: Die Scuderia bestätigte, dass der zuletzt verwendete Motor seines WM-Anwärters Leclerc defekt ist. Das hätten die Untersuchungen nach dem Rennen in Baku ergeben, teilte Ferrari mit. Der Rennstall könnte Leclerc nun beim Großen Preis von Kanada an diesem Wochenende einen neuen Motor zur Verfügung stellen. In diesem Fall würde aber eine Startplatzstrafe von plus zehn Rängen auf den Monegassen warten, da Ferrari das Limit überschreiten würde.

Das Team könnte in Kanada statt eines weiteren neuen, auch einen anderen bereits gebrauchten Motor einbauen, um einer Strafe für Leclerc zu entgehen. "Es ist Teil unserer Diskussion, den besten Kurs auszusuchen, um eine Strafe in Kauf zu nehmen", erklärte Leclerc. Das erste Freie Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve war am Freitagabend (20.00 Uhr) MESZ angesetzt. Zuletzt in Aserbaidschan war Leclerc in Führung liegend wegen eines Motorproblems ausgefallen. (red, sid, APA, 17.6.2022)