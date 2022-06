Klimaanlagen erhitzen regelmäßig die Gemüter – auch zwischen Mietern und Vermieterinnen. Foto: Getty Images/seraficus

Eines ist sicher: Hitzewellen, die vor allem Städterinnen und Städtern schlaflose Nächte bereiten, werden sich verstärken. Wohnungen und Häuser im Sommer auf verträgliche Temperaturen abzukühlen wird damit zur schlichten Notwendigkeit. Mieterinnen und Mieter haben in ihren eigenen vier Wänden aber wenig Handhabe: Sie dürfen Klimaanlagen mit Außengerät – auch wenn sie diese selbst bezahlen – nur mit Zustimmungen ihrer Vermieter einbauen. Lehnen diese ab, steht Mietern zwar der Weg ans Gericht offen, die Rechtsprechung ist aber streng.

Laut dem Obersten Gerichtshof sind Klimaanlangen in Wien nach vor nicht "ortsüblich". Selbst wenn Mieterinnen und Mieter unter gesundheitlichen Problemen leiden – etwa an Schlafstörungen infolge zu hoher Temperaturen –, haben sie kein Recht auf eine Klimaanlage. Damit sich das ändert, müssten die Richterinnen entweder anders entscheiden oder das Parlament die Rechtslage anpassen. Die Politik zeigt sich derzeit aber zurückhaltend und verweist auf Fernkälte und begrünte Fassaden. Reicht das aus? Und was spricht für und was gegen ein Recht auf eine Klimaanlage? Ein Abtausch der Argumente.