Gut geschwommen. Foto: REUTERS/Lisa Leutner

Budapest – Österreichs Synchron-Duett Anna-Maria und Eirini Alexandri ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest genauso wie Drillingsschwester Vasiliki Alexandri im Solo-Bewerb mehr als souverän ins Finale der Technischen Kür eingezogen. Das Alexandri-Duo darf nach dem Vorkampf am Freitag mit starken 90,2869 Punkten und Platz drei sogar von einer Medaille im Finale am Sonntag träumen. Auch Vasiliki Alexandri überzeugte in Ungarn als Fünfte mit 87,9133 Punkten.

Die Entscheidung um Edelmetall im Solo-Bewerb fällt bereits am Samstag (16.00 Uhr). Nach der ersten Standortbestimmung bei sonnigen 26 Grad Celsius auf der Margareteninsel in Budapest gehen die Alexandri-Schwestern jedenfalls mit reichlich Selbstvertrauen ins Finale. "Die Medaillen sind unser Ziel, ein Traum", sagten Anna-Maria und Eirini nach ihrer gelungenen Vorstellung und lachten.

Das Duo habe "ein gutes Gefühl" gehabt, "wir waren überhaupt nicht müde und es war ziemlich schnell vorbei", sagte Eirini. Im Finale müssen die beiden wieder genauso schwimmen, ergänzte Anna-Maria, "und wenn es geht, noch besser". Nur China und Ukraine erhielten mehr Punkte als die beiden OSV-Athletinnen, Japan knapp weniger. Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Tokio waren die gebürtigen Griechinnen auf dem siebenten Platz gelandet.

Vasiliki zufrieden

Auch Vasiliki Alexandri fehlten am Freitag im nicht olympischen Solo-Bewerb nur etwa 0,700 Punkte auf die Top drei. "Das war eine gute Vorstellung, ich bin grundsätzlich schon sehr zufrieden", sagte die 24-Jährige einen Tag vor dem offiziellen Start der Titelkämpfe. Allerdings ortete sie noch Verbesserungspotenzial. Beim letzten, sehr schwierigen Element gehe noch mehr, sagte Alexandri: "Das werde ich morgen noch besser machen. Ein paar Kleinigkeiten können auch noch besser werden. Und das wird mir im Finale auch gelingen."

Am Samstag wird es dann auch für die österreichischen Schwimmer um Medaillenhoffnung Felix Auböck ernst. Der Kurzbahn-Weltmeister über 400 m Kraul greift auf seiner Paradestrecke erneut nach Edelmetall. Auch Bernhard Reitshammer (100 m Brust), Simon Bucher (50 m Schmetterling), Marlene Kahler (400 m Kraul) und Lena Kreundl (200 m Lagen) werden in Budapest erstmals ins Becken steigen. (APA, 17.6.2022)

Ergebnisse Schwimm-WM in Budapest (HUN) vom Freitag – Synchron – Technische Kür, Qualifikation:

Solo: 1. Yukiko Inui (JPN) 91,9189 Punkte – 2. Marta Fiedina (UKR) 90,9382 – 3. Evangelia Platanioti (GRE) 88,6163. Weiter: 5. Vasiliki Alexandri (AUT) 87,9133

Duett: 1. Liuyi Wang/Qianyi Wang (CHN) 92,6378 Punkte – 2. Marina Alekseeva/Vladyslava Alekseeva (UKR) 91,8565 – 3. Anna-Maria Alexandri/Eirini Alexandri (AUT) 90,2869