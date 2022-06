Whatsapp-Lesebestätigungen können in Chats unter vier Augen deaktiviert werden. Foto: AP/Patrick Sison

Meta, vormals bekannt als Facebook, ist immer wieder Teil von Gesprächen, wenn es um Datenschutz und Privatsphäre geht. Nun hat der Konzern für seinen erfolgreichen Messenger Whatsapp neue Einstellungen spendiert, die es zumindest ermöglichen sollen, gegenüber den eigenen Kontakten gewisse Informationen zu verheimlichen.

So teilt Whatsapp via Twitter mit, dass nun eine Funktion ausgerollt werde, mit welcher das Profil-Foto, das "Über"-Textfeld und der "Zuletzt online"-Status vor ausgewählten Kontakten verborgen werden können.

Demnach können für die besagten Informationen nach Abschluss des Rollouts die folgenden Sichtbarkeitsoptionen ausgewählt werden:

Jeder: Der "Zuletzt online"-Zeitstempel, das Profilbild, die Info oder der Status sind für alle Whatsapp-Benutzer sichtbar.

Der "Zuletzt online"-Zeitstempel, das Profilbild, die Info oder der Status sind für alle Whatsapp-Benutzer sichtbar. Meine Kontakte: Der "Zuletzt online"-Zeitstempel, das Profilbild, die Info oder der Status sind nur für Kontakte im Adressbuch sichtbar.

Der "Zuletzt online"-Zeitstempel, das Profilbild, die Info oder der Status sind nur für Kontakte im Adressbuch sichtbar. Meine Kontakte außer …: Der "Zuletzt online"-Zeitstempel, das Profilbild, die Info oder der Status sind für alle Kontakte im Adressbuch sichtbar – mit Ausnahme jener, die explizit ausgeschlossen werden.

Der "Zuletzt online"-Zeitstempel, das Profilbild, die Info oder der Status sind für alle Kontakte im Adressbuch sichtbar – mit Ausnahme jener, die explizit ausgeschlossen werden. Niemand: Der "Zuletzt online"-Zeitstempel, das Profilbild, die Info oder der Status sind für niemanden sichtbar.

Auch ist es nach wie vor möglich, Lesebestätigungen für die eigenen Nachrichten in bilateralen Chats zu deaktivieren. Allerdings funktioniert die Deaktivierung dann automatisch auch in die andere Richtung, die beiden User sehen also nicht voneinander, wann der andere jeweils die Nachricht empfangen oder gelesen hat. Diese Option gilt jedoch nur für Chats unter vier Augen, in Whatsapp-Gruppenchats werden grundsätzlich immer Lesebestätigungen gesendet. (stm, 18.6.2022)