In der Youth League führte Omic Juventus vergangene Saison bis ins Halbfinale, wo gegen den späteren Salzburg-Bezwinger Benfica Lissabon im Elfmeterschießen Schluss war. Foto: imago images/PA Images

Wolfsberg – Fußball-Bundesligist WAC hat sich die Dienste von Österreichs U19-Kapitän Ervin Omic gesichert. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt nach dreieinhalb Jahren im Nachwuchs von Juventus Turin zu den Kärntnern. Omic unterschrieb im Lavanttal einen Vertrag über drei Jahre. Der gebürtige Oberösterreicher weilt aktuell mit der ÖFB-U19 bei der EM in Slowakei, wo am Sonntag (20.00 Uhr/live ORF Sport +) das Auftaktmatch gegen EM-Favorit England über die Bühne geht.

Omic' Vertrag bei Juventus wäre mit Monatsende ausgelaufen. "Wer bei Juventus spielt, will in die erste Mannschaft kommen. Ob sich das so ergibt, muss man sehen. Aber das wäre mein großes Ziel", hatte er noch vor wenigen Tagen erklärt. Seine ersten Profi-Spiele macht der 1,85-m-Mann nun aber nicht in Turin, sondern in Wolfsberg. (APA, 18.6.202)