Lucas Auers Mercedes schaffte es nicht ins Ziel. Foto: IMAGO/Andreas Beil

Imola – Das erste von zwei DTM-Rennen in Imola ist für Lucas Auer am Samstag nicht nach Wunsch verlaufen. Der Tiroler musste seinen Mercedes-AMG GT3 im fünften Saisonlauf kurz vor dem Ende abstellen. Der Sieg ging an den Deutschen Rene Rast vor dem Schweizer Nico Müller (beide Audi). Auer verlor in der Gesamtwertung zwei Ränge und ist nun Fünfter. Dafür landete Thomas Preining im Porsche auf Rang vier, Markenkollege Clemens Schmid wurde Sechster, Philipp Eng (BMW) Zwölfter.

Eng ist in der Gesamtwertung unmittelbar vor Preining als 13. zweitbester Österreicher. Auer, der zwischenzeitlich in der Saison DTM-Leader gewesen war, fehlen auf den Führenden Sheldon van der Linde (RSA/BMW) 22 Punkte. Der Tiroler war nach seiner Samstag-Performance enttäuscht: "Generell hab' ich heute einfach keine Pace gehabt. Aber auch die Strategie müssen wir überdenken, müssen analysieren, ob es die richtige war. Schlussendlich gab es massive Probleme, die zum DNF (Ausfall) geführt haben." Am Sonntag (13.30 Uhr) findet das zweite Rennen statt. (APA, red, 18.6.2022)