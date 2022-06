Nach acht Marquez-Siegen ist Platz eins am Sachsenring in Abwesenheit des Spaniers zu haben

Francesco Bagnaia startet am Sachsenring vom ersten Platz. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Hohenstein-Ernstthal – Der Italiener Francesco Bagnaia hat sich am Samstag im MotoGP-Qualifying auf dem Sachsenring die Pole Position für den Grand Prix von Deutschland gesichert. Der Ducati-Pilot war in 1:19,931 Minuten um 76 Tausendstel schneller als der französische Weltmeister und WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha), für Bagnaia ist es bereits die dritte Pole in dieser Saison. Die erste Reihe in der Startaufstellung komplettiert als Dritter der Franzose Johann Zarco (Ducati/+0,099 Sek.).

KTM fuhr im Qualifying bei hohen Temperaturen wieder hinterher, Miguel Oliveira startet am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) von Position 14 unmittelbar vor seinem Stallkollegen Brad Binder. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, der die vergangenen acht Rennen am Sachsenring gewann, fehlt in Deutschland nach einer erneuten Operation an seinem rechten Arm. (APA, 18.6.2022)