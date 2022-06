Liebe Leserin, lieber Leser,

in den vergangenen Tagen kämpfte der Bitcoin mit der magischen Grenze, doch dann war es schließlich so weit: Die größte Kryptowährung der Welt fiel unter die Marke von 20.000 Dollar und blieb dort auch über den Samstag, zumindest bis zum Verschicken dieses Newsletters. Investoren sind beunruhigt, Unternehmen kündigen ihr Personal.

Außerdem sorgt ein Leak für Aufsehen, laut dem chinesische Tiktok-Angestellte auf persönliche Daten westlicher Userinnen und User zugegriffen haben sollen. Ein Politiker blamiert sich, weil er nicht wusste, was ein Greenscreen ist. Und wir haben "The Quarry" getestet – ein liebevoll gemachtes Game, das sich als Hommage an die Kult-Horrorfilme der 1980er und 1990er versteht.

Bleiben Sie hydriert. Wir wünschen angenehme Lektüre!

Bitcoin fällt unter die Marke von 20.000 Dollar

Chinesische Tiktok-Angestellte mit Zugriff auf persönliche Daten westlicher User

Politiker lernt durch peinlichen Fehler, was ein Greenscreen ist

"The Quarry" im Test: Liebesbrief an die Kult-Horrorfilme der 1990er

Whatsapp startet neue Privatsphäre-Funktion

Grabstein für Internet Explorer wird zum viralen Hit

Youtube löscht Trump-Video zum Kapitol, das vom U-Ausschuss selbst hochgeladen wurden

US-Kunden dürfen irrtümlich verschickte Lautsprecher "als Geschenk" behalten

Cyberangriffe auf Mailkonten von Habeck und Baerbock