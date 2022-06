Im Vorkampf am Freitag war den gebürtigen Griechinnen auf der Margareteninsel in der ungarischen Hauptstadt mit 90,2869 Punkten und Platz drei ein sensationell starkes Ergebnis gelungen. Für Vasiliki Alexandri geht es im Solo-Bewerb mit der Qualifikation in der Freien Kür am Montag weiter, ehe das Finale am Mittwoch auf dem Programm steht. (APA, 18.6.2022)