Schwimmen

74 Postings

Langbahn-WM: Felix Auböcks Ritt auf der Rasierklinge

Kurzbahn-Weltmeister Felix Auböck strebt auch bei der Langbahn-WM in Budapest eine Medaille über 400 Meter Kraul an. Am Freitag rasiert er sich zwei Stunden lang. Das bringt ihm am Samstag eineinhalb Sekunden