Kinder über fünf Jahre konnten – wie auch in Österreich – auch in den USA schon seit längerem gegen Covid-19 geimpft werden. Foto: AFP/ROBYN BECK

Washington D.C. – Jetzt ist die lange erwartete Entscheidung gefallen: Die wissenschaftlichen Beraterinnen und Berater der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) haben sich am Samstag einstimmig (zwölf Stimmen zu null) für eine Covid-Schutzimpfung für Kleinkinder ausgesprochen.

Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahre werden zukünftig in den USA mit einer Impfung gegen Covid-19 immunisiert werden können. Wie die New York Times berichtet, unterzeichnete die Direktorin der CDC Rochelle P. Walensky noch am Samstag. Mit Walenskys Unterschrift können Kinder bereits ab kommenden Dienstag die ersten Impfungen mit den Impfstoffen der Arzneimittelhersteller Biontech und Pfizer, respektive Moderna, erhalten. "Diese Infektion tötet Kinder, und wir haben die Möglichkeit, das zu verhindern", sagte Beth Bell, eine der Ärztinnen in dem Beratergremium, nach der Abstimmung. Ein Panel der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat sich bereits vor einigen Tagen für eine Impfung von Kleinkindern ausgesprochen.

In der EU ist derzeit noch kein Corona-Impfstoff für sehr junge Kinder zugelassen. Die europäische Arzneimittelbehörde Ema in Amsterdam prüft zurzeit, ob der Impfstoff des Herstellers Moderna (Spikevax) auch für Kinder unter sechs Jahre zugelassen werden kann. Für den Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer hat eine solche Prüfung noch nicht begonnen. Die Hersteller haben bisher nach Angaben der Ema keinen entsprechenden Antrag auf Erweiterung der Zulassung gestellt.

Durchimpfungsrate bei Kindern niedrig

US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag gesagt, man werde Millionen von Impfstoffdosen an jene Stellen schicken, die Eltern kennen und denen sie vertrauen, nämlich Kinderärztinnen und Kinderärzte, Kinderkrankenhäuser und Apotheken.

Auch wenn die Entscheidung aber von manchen Eltern lange herbeigesehnt wurde, bleibt offen, wie groß die Nachfrage wirklich sein wird. Der Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer ist bereits seit Oktober 2021 für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen, vollständig geimpft sind aber bisher nur 29 Prozent dieser Altersgruppe in den USA.

Covid vierthäufigste Todesursache bei Kindern und eins

Die US-Behörden haben vor dem neuen Schuljahr auf Impfungen für Kinder gedrängt. Sie hoffen, dass dies dazu beiträgt, stark steigende Zahlen von Klinikaufenthalten und Todesfällen zu verhindern, falls es eine neue Corona-Welle gibt. Eine Corona-Erkrankung verläuft bei Kindern in der Regel eher mild. Dennoch ist es der CDC zufolge seit März 2020 die fünfthäufigste Todesursache bei Kindern im Alter zwischen einem und vier Jahren und die vierthäufigste bei Kindern unter einem Jahr.

Kommende Woche wollen die CDC-Berater darüber sprechen, ob sie den Einsatz des Moderna-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren befürworten. Hier gibt es Bedenken mit Blick auf seltene Fälle von Herzentzündungen bei Buben und jungen Männern im Teenageralter, die auf den Moderna-Impfstoff zurückgeführt wurden. (Reuters, red, 18.6.2022)