Kinder über fünf Jahre konnten – wie auch in Österreich – auch in den USA schon seit längerem gegen Covid-19 geimpft werden. Foto: AFP/ROBYN BECK

Washington D.C. – Jetzt ist die lange erwartete Entscheidung gefallen: Die wissenschaftlichen Beraterinnen und Berater der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) haben sich am Samstag einstimmig (zwölf Stimmen zu null) für eine Covid-Schutzimpfung für Kleinkinder ausgesprochen.

Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahre werden zukünftig in den USA mit einer Impfung gegen Covid-19 immunisiert werden können. Wie die New York Times berichtet, geht man davon aus, dass die Direktorin der CDC, Rochelle P. Walensky, die Entscheidung ebenso unterstützen wird. Mit Walenskys Unterschrift könnten Kinder bereits ab kommenden Dienstag die ersten Impfungen mit den Impfstoffen der Arzneimittelhersteller Biontech und Pfizer, respektive Moderna, erhalten. Ein Panel der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat sich bereits vor einigen Tagen für eine Impfung von Kleinkindern ausgesprochen.

Durchimpfungsrate bei Kindern niedrig

US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag gesagt, man werde Millionen von Impfstoffdosen an jene Stellen schicken, die Eltern kennen und denen sie vertrauen, nämlich Kinderärztinnen und Kinderärzte, Kinderkrankenhäuser und Apotheken.

Auch wenn die Entscheidung aber von manchen Eltern lange herbeigesehnt wurde, bleibt offen, wie groß die Nachfrage wirklich sein wird. Der Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer ist bereits seit Oktober 2021 für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen, vollständig geimpft sind aber bisher nur 29 Prozent dieser Altersgruppe in den USA. (Reuters, red, 18.6.2022)