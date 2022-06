"District Living" heißt das Konzept, das sich an Studierende wie an "Young Professionals" bzw. auch Menschen richtet, die in der nahen Uno-City zu tun haben, und das der US-amerikanische Investor Greystar nach Österreich brachte. "Angelsächsisches gewerbliches Wohnen" nennt es Stephan Ferenczy von BEHF Architects. Er war als sogenannter "Friendly Architect" aufseiten des Investors dabei und besorgte die Innenausstattung.

Diese ist durchaus ansprechend geworden, jedenfalls was die Allgemeinflächen betrifft: nicht so sehr zwischen düster und knallig bunt changierend wie das The Student Hotel beim Praterstern, das 2020 eröffnet wurde, eher im Industrial-Stil gehalten, aber hell und freundlich.