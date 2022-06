Ein Löschhubschrauber im Einsatz. Foto: Imago / Markus Klümper

Potsdam – Bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen im ostdeutschen Bundesland Brandenburg ist am Samstagabend die Lage schlimmer geworden, sodass der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark den Katastrophenfall ausgerufen hat, sagte ein Sprecher der regionalen Feuerwehr. Der Landkreis teilte mit, wegen der zunehmenden Rauchentwicklung müssten möglicherweise die Einwohner eines Teils von Treuenbrietzen vorsichtshalber vorübergehend evakuiert werden.

Die deutsche Bundeswehr beteiligte sich mit einem Transporthubschrauber an der Bekämpfung des Waldbrandes. Die Luftwaffe schrieb auf Twitter von 115.000 Litern Wasser in 23 Umläufen. Auch in der Nacht wurde mehrere Stunden lang gelöscht, am Sonntagvormittag wird der Einsatz wieder aufgenommen.

Höchste Waldbrand-Gefahrenstufe

Am Freitag war ein Waldbrand auf etwa 60 Hektar entstanden, am Samstag waren es zwischenzeitlich noch gut 40 Hektar. Im Laufe des Tages hatte es zunächst geheißen, die Lage sei stabil.

2018 waren bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört worden. Mehrere Tage lang wüteten Flammen in dem Waldstück südwestlich von Berlin. Aufgrund des Großbrandes mussten mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen. In allen Landkreisen in Brandenburg galt am Samstag die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5. Vielerorts wurden auch kleinere Feuer registriert.

Erster großer Waldbrand des Jahres in Griechenland

Auch auf der griechischen Insel Euböa hat ein großer Waldbrand die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in Atem gehalten. Wegen starker Winde breiteten sich die Flammen rasend aus. Am Morgen waren fünf Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie 150 Feuerwehrleute mit 32 Löschzügen im Einsatz. Ein Dorf wurde evakuiert und die Bewohner der Region zudem vom Bürgerschutz per Warn-SMS alarmiert, berichtete die Nachrichtenagentur ANA.

Die zweitgrößte griechische Insel war bei den verheerenden Waldbränden im Hitzesommer 2021 mit am stärksten betroffen. Zehntausende Hektar Wald fielen damals den Flammen zum Opfer. Die Regierung hat die Brandbekämpfung seither aufgerüstet. Außerdem helfen andere EU-Staaten. Im Rahmen eines EU-Hilfsprogramms werden in diesem Sommer rund 250 ausländische Feuerwehrleute in Griechenland stationiert sein. Das Ausland unterstützt zudem mit der Entsendung von rund 90 Löschhubschraubern und Löschflugzeugen. (APA, 19.6.2022)