Bis der Brand gelöscht ist könnte es noch dauern, teilte die Berufsfeuerwehr Wien mit. Foto: APA / Lukas Huter

Wien – Neben dem Gelände der Wien Energie in Wien-Simmering ist es am Sonntagvormittag zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer bildete sich in einem nach einer Seite hin offenen Gebäude, in dem Müll aufbewahrt wird, teilte die Berufsfeuerwehr Wien auf Anfrage des STANDARD mit. Auch eine größere Maschine sei in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit 67 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand sei unter Kontrolle, es dürfte aber noch länger dauern, bis er vollständig gelöscht sei. Die Feuerwehr geht nicht davon aus, dass unübliche Giftstoffe aus dem Müll über den Rauch in die Luft gelangen könnten. (miwi, 19.6.2022)