Fortsetzung für Jan Böhmermanns Kochshow "Böhmi brutzelt". Foto: ZDF

Köln – Die Tokio-Hotel-Musiker Bill und Tom Kaulitz, die Entertainerin Ina Müller und die Rapperin Lady Bitch Ray gehören zu den Gästen der zweiten Staffel der ZDFneo-Koch-Talkshow "Böhmi brutzelt". Weitere Gäste der sechs jeweils halbstündigen Folgen ab Anfang Juli sind die Journalistin Salwa Houmsi, die Comedienne Enissa Amani sowie Moderator Klaas Heufer-Umlauf.

In der Mediathek stehen die Episoden ab 1. Juli wöchentlich am Freitagmorgen (10.00 Uhr), die lineare Ausstrahlung bei ZDFneo ist ab 2. Juli samstags um 19.45 Uhr. "Ich freue mich auf die Lieblingsgerichte meiner Gäste, und ich interessiere mich einfach dafür, wer was warum gerne kocht und isst", sagt Jan Böhmermann laut ZDF.

Vergangenen Sommer in der ersten Staffel waren unter anderem die Chemikerin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim, die Tänzerin und Jurorin Motsi Mabuse sowie der Pianist Igor Levit zu Gast gewesen. (APA, dpa, 19.6.2022)