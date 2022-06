Liebe Leserin, lieber Leser,

Kaum eine Produktkategorie in den Supermarktregalen ist in den vergangenen Jahre so gewachsen wie vegetarischer und veganer Fleischersatz. Die Branche hat das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Die Bemühungen um Produkte für jene, die die gustatorischen Qualitäten von Fleisch zwar schätzen, dessen Konsum aber aus verschiedenen Gründen reduzieren bis einstellen wollen, laufen weiter. Für manche Schlagzeilen sorgte in den letzten Monaten dabei ein europäisches Start-up: Juicy Marbles aus dem slowenischen Kamnik. Der STANDARD hat das vegane Filet Mignon getestet.

Und: Die Börse Stuttgart ermöglicht mit der App Bison seit 2019 auch den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptoassets. Ulli Spankowski, Chief Digital Officer der Börse Stuttgart, erzählt dem STANDARD nun im Interview, wie sich Bison am Markt behauptet hat – und wie er auf die gängigen Kritikpunkte gegenüber Kryptowährungen reagiert.

Außerdem: Das Mobile-Game "Diablo Immortal" sorgte wegen beinahe unumgehbaren Mikrotransaktionen für Ärger unter Fans. Für den Publisher Activision Blizzard scheint das Rezept trotz allem aufzugehen. Innerhalb von zwei Wochen konnte das Unternehmen 24 Millionen Dollar Umsatz generieren







