Souverän. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Hohenstein-Ernstthal – Weltmeister Fabio Quartararo hat mit seinem dritten Saisonsieg die Führung in der MotoGP-WM auf 34 Punkte ausgebaut. Der Yamaha-Pilot aus Frankreich setzte sich am Sonntag auf dem Sachsenring mit knapp fünf Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Johan Zarco (Ducati) durch. Der künftige KTM-Fahrer Jack Miller (AUS/Ducati) komplettierte als Dritter das Stockerl.

Pole-Sitter Francesco Bagnaia sah nach einem Crash nicht das Ziel. Das KTM-Duo Brad Binder und Miguel Oliveira fuhr auf die Ränge 7 und 9. Bei WM-Halbzeit liegt Quartararo klar auf Kurs zur Titelverteidigung. Sein erster Verfolger Aleix Espargaro (Suzuki) musste im zehnten von 20 Saisonrennen mit Rang vier vorlieb nehmen.

Reifenrisiko

Quartararo startete auf dem Sachsenring bei 34 Grad mit weicherem Hinterreifen als seine direkten Konkurrenten. Der 23-jährige ging dadurch ein gewisses Risiko ein, weil er wusste, dass er am Start möglichst an Bagnaia vorbeikommen musste. Das Unterfangen gelang ihm perfekt. Und während der Italiener beim Versuch, möglichst am Hinterrad des Weltmeisters zu bleiben, schon in der vierten Runde stürzte, fuhr Quartararo seinen elften Triumph in der Motorrad-Königsklasse souverän heraus.

Beim ersten Lauf in Hohenstein-Ernstthal mit Zuschauern nach der Absage 2020 und der trostlosen Auflage ohne Publikum 2021 wurde die Bestmarke gebrochen. 232.202 Besucher und damit mehr als jemals zuvor kamen verteilt über drei Tage. Die bisherige Bestmarke stammte aus dem Jahr 2011 (230.133). (APA, sid, 19.6.2022)

Ergebnisse Grand Prix von Deutschland am Sachsenring am Sonntag:

MotoGP (30 Runden à 3,671 km = 110,130 km): 1. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 41:12,816 Min. – 2. Johann Zarco (FRA) Ducati +4,939 Sek. – 3. Jack Miller (AUS) Ducati +8.372. Weiter: 7. Brad Binder (RSA) KTM +15,405 – 9. Miguel Oliveira (POR) KTM +19,740

WM-Stand (nach 10 von 20 Rennen): 1. Quartararo 172 Punkte – 2. Aleix Espargaro (ESP) Aprilia 138 – 3. Zarco 111. Weiter: 5. Binder 82 – 10. Oliveira 64