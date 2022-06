Die Wahlbeteiligung dürfte noch geringer ausfallen als in der ersten Runde – aber etwas höher als vor fünf Jahren. Erste Prognosen werden für 20.00 Uhr erwartet

Während das politische Geschehen stark auf Paris konzentriert ist, geben die Spitzenpolitiker ihre Stimme traditionsgemäß in ihren Heimatregionen ab: Macron wählte im nordfranzösischen Badeort Le Touquet-Paris-Plage. Foto: Reuters/ROSSIGNOL

In Frankreich geht die zweite Runde der Parlamentswahl auf die Zielgerade: Die letzten Wahllokale in großen Städten haben noch bis 20:00 Uhr geöffnet. Dann werden Hochrechnungen zum Wahlausgang erwartet.

Der Wahlsonntag begann bereits mit einem Rückschlag für das Lager des Präsidenten Emmanuel Macron: Auf der französischen Karibikinsel Guadeloupe, wo wie in einigen Überseegebieten schon am Samstag gewählt worden war, unterlag Macrons Staatssekretärin für Meeresangelegenheiten, Justine Benin, dem Kandidaten aus dem linken Lager.

Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Macron für eine zweite Amtszeit geht es für den Staatschef darum, sich auch in seiner zweiten Amtszeit eine Parlamentsmehrheit zu sichern.

Die Institute sagen der Macronallianz der Mitteparteien Renaissance (ehemals La République en Marche), Modem und Horizons etwas weniger als 300 Sitze voraus. Damit wird es knapp für die absolute Mehrheit, die in der Nationalversammlung bei 289 Sitzen liegt.

Gegner nehmen Macron in Zange



Während der Liberale Macron bei seiner Wiederwahl zum Präsidenten vor einigen Wochen noch die Konkurrenz der erstarkten Rechtsnationalen Marine Le Pen zu spüren bekam, kommt sie diesmal von Links.

Das neue Nupes-Bündnis aus Linkspartei, Sozialisten, Grünen und Kommunisten, angeführt von Macrons Gegenspieler Jean-Luc Mélenchon, kann auf deutlich mehr Sitze im Parlament als bisher hoffen. Dem 70-jährigen Altlinken war es zuvor gelungen, das zersplitterte linke Lager hinter sich zu einen. Sollte das Mittelager des Präsidenten nur eine relative Mehrheit erreichen, wären der Präsident und die Regierung gezwungen, Unterstützung aus den anderen Lagern zu suchen. Damit würde es für Macron schwieriger, seine Vorhaben ohne große Abstriche umzusetzen.

Mélenchon gab seine Stimme in Marseille ab. Foto: APA/AFP/CLEMENT MAHOUDEAU

In Frankreich warten wichtige Projekte auf die Umsetzung: Angemahnt werden Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen, viele Menschen hoffen angesichts der steigenden Preise auf Unterstützung der Regierung und viele wollen energischere Schritte in der Klimakrise. Außerdem will Macron eine umstrittene Pensionsreform durchziehen, die Franzosen sollen länger arbeiten.

Das Interesse der Bevölkerung an dem Urnengang war wie schon bei der ersten Wahlrunde schwach. Wie das Innenministerium in Paris mitteilte, betrug die Wahlbeteiligung bis 17.00 Uhr 38,11 Prozent. Das waren 1,3 Prozent weniger als zum selben Zeitpunkt bei der ersten Wahlrunde. Laut den Wahlforschern des Instituts Ipsos dürfte die Stimmenthaltung zu Wahlschluss bei rund 54 Prozent liegen – das sind rund drei Prozentpunkte weniger als bei der zweiten Runde der Parlamentswahl vor fünf Jahren. Damals hatten rund 57 Prozent der Wahlberechtigten nicht gewählt. (Flora Mory, APA, 19.6.2022)