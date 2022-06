Pole gewinnt klar in zwei Sätzen – Queen's-Club-Titel an Berrettini – Jabeur holt Turniersieg in Berlin

Pokal XXL in Halle. Foto: APA/AFP/CARMEN JASPERSEN

Wien – Die Sieger der je zwei auf Rasen gespielten ATP- und WTA-Tennisturniere dieser Woche heißen in Halle Hubert Hurkacz aus Polen, in London/Queen's Matteo Berrettini aus Italien sowie in Berlin Ons Jabeur aus Tunesien und in Birmingham Beatriz Haddad Maia aus Brasilien. Der 25-jährige Hurkacz besiegte im Finale den russischen Weltranglisten-Ersten Daniil Medwedew überraschend klar mit 6:1,6:4 und krönte damit eine beeindruckende Woche.

Jabeur profitierte bei mehr als 30 Grad im Steffi-Graf-Stadion im Endspiel beim Stand von 6:3,2:1 von der verletzungsbedingten Aufgabe der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic. Mit ihrem zweiten Turniererfolg im vierten Finale dieses Jahres wird sich die topgesetzte Jabeur auf Rang drei der Weltrangliste schieben. Ebenfalls nicht zu Ende spielen konnte in Birmingham die Chinesin Zhang Shuai, aus ihrer Sicht bei 4:5 war Schluss. Den Erfolg heimste wie vor einer Woche in Nottingham Haddad Maia ein.

Der als Nummer zwei gesetzte Berrettini setzte sich im Finale gegen den Serben Filip Krajinovic 7:5,6:4 durch. Es war sein zweiter Erfolg en suite im Queen's Club. (APA; 19.6.2022)