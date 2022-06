Trainer Martin Scherb darf trotz Niederlage weiter hoffen. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Banska Bystrica – Österreichs Fußball-Junioren sind zum Auftakt der U19-EM in der Slowakei leer ausgegangen. Die Mannschaft von Martin Scherb verlor am Sonntag in Banska Bystrica gegen England mit 0:2 (0:1). Der in Eisenstadt geborene Carney Chukwuemeka (43.) brachte den Turnier-Mitfavoriten in Führung, eine Vorlage des Spielmachers verwertete Alfie Devine (65.) zum 2:0.

Zudem verzeichnete England zwei Stangenschüsse. Auch die Österreicher trafen durch den offensiv auffälligsten Akteur, Yusuf Demir, einmal die Stange (67.), konnten sich sonst gegen die robusten und zweikampfstarken Engländer aber kaum Chancen herausspielen.

Mittwoch gegen Israel

Für die ÖFB-Truppe von Teamchef Martin Scherb geht es am Mittwoch (17.30 Uhr/live ORF Sport +) in Ziar nad Hronom gegen Israel weiter. Die Israelis holten in ihrem ersten Match mit einem 2:2 (1:1) gegen Serbien einen Punkt, verspielten dabei den Sieg durch den Ausgleichstreffer in der 93. Minute.

Die Engländer starteten mit viel Elan in die Partie, allerdings zunächst ohne echte Torchance. Nach gut zehn Minuten konnte sich die rot-weiß-rote Auswahl vom größten Druck befreien, war offensiv aber harmlos. In der ersten Halbzeit brachte lediglich ein Distanzschuss von Benjamin Kanuric Gefahr (25.).

Glückliche Szenen

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde der Favorit gefährlicher. Ein Schuss von Aaron Ramsey landete an der Stange (31.), kurz vor der Pause durften die Engländer den verdienten Führungstreffer bejubeln. Chukwuemeka, der für Aston Villa schon auf ein Dutzend Einsätze in der Premier League gekommen ist, bezwang nach Vorarbeit von Dane Scarlett den chancenlosen Torhüter Elias Scherf (43.).

Unmittelbar nach der Pause hatten die Österreicher viel Glück. Verteidiger Leopold Querfeld servierte Goalgetter Scarlett den Ball, der Tottenham-Stürmer traf nur die Stange, den Nachschuss von Ramsey klärte ÖFB-Kapitän Ervin Omic auf der Linie. (APA; 19.6.2022)

Fußball-U19-EM in der Slowakei – Gruppe B:

Österreich – England 0:2 (0:1)

Banska Bystrica, 1.537 Zuschauer. Tore: Chukwuemeka (43.), Devine (65.)

Österreich: Scherf – Mischitz, Querfeld, Wallner, Fallmann – Jasic, Omic (75. Wustinger), Kanuric (57. Omoregie) – Demir (75. Forst) – Babuscu (57. Weixelbraun), Veratschnig (75. Knollmüller)