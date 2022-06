Die Regierung unter Xi Jinping verfolgt ein Modernisierungsprogramm in der Raketenforschung. Foto: AFP / Greg Baker

Schanghai – China hat eigenen Angaben zufolge ein bodenbasiertes Raketenabfangsystem getestet. "Der Test hat die erwarteten Ziele erfüllt", teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. "Dieser Test war defensiv und richtete sich nicht gegen ein Land". Die Technologie sei für die nationale Verteidigung und Sicherheit erforderlich. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Zusammen mit Russland hat sich China wiederholt gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) in Südkorea ausgesprochen. Die Regierung in Peking argumentiert, dass das leistungsstarke Radar der Anlage in sein Hoheitsgebiet eindringen könnte.

Raketenforschung intensiviert

Die Volksrepublik betrachtet zudem Taiwan als abtrünnige Provinz, und amerikanische Unterstützung für die demokratisch regierte Insel ist immer wieder Auslöser für Spannungen zwischen China und den USA. Nach der russischen Invasion der Ukraine waren im Westen Sorgen entstanden, China könne mit Taiwan ähnlich verfahren.

Die chinesische Führung unter Präsident Xi Jinping hat im Rahmen eines Modernisierungsprogramms die Forschung an allen Arten von Raketen intensiviert – fortschrittliche ballistische Raketen mit nuklearen Sprengköpfen eingeschlossen. (APA, 20.6.2022)