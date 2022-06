Die 64-jährige Grüne hatte sich unter Rot-Pink für eine dritte Amtszeit beworben, "Ludwig wird mich nicht neuerlich bestellen", twitterte sie am Montag

Wien bekommt offenbar eine neue Patientenanwältin oder einen neuen Patientenanwalt. Sigrid Pilz, die den Posten seit 2012 innehat, hatte sich zwar für eine dritte Amtszeit beworben – doch daraus wird nichts, wie Pilz auf Twitter schreibt. "Bgm. Ludwig wird mich als Patientenanwältin nicht neuerlich bestellen. Schade!", gab sie Montagfrüh bekannt.

Sie hätte sich gerne für "starke Patientenrechte, mehr Schutz in der Pandemie, Solidarität und Qualität im Gesundheitswesen" eingesetzt, schreibt Pilz. Sie danke ihrem "tollen Team für zehn erfolgreiche Jahre".

Bevor Pilz Patientenanwältin wurde, saß sie für die Grünen im Wiener Gemeinderat und hatte dort zuletzt den Posten der Gesundheitssprecherin inne. In dieser Funktion war sie maßgeblich an der Aufdeckung des Pflegeskandals in Lainz beteiligt. Seit 2020 ist Pilz Mitglied des ORF-Stiftungsrats. Nach dem Rücktritt von Rudolf Anschober als grüner Gesundheitsminister wurde sie als Nachfolgekandidatin gehandelt.

Als Patientenanwältin hatte sich die 64-Jährige einen relativ hohen Bekanntheitsgrad erarbeitet – unter anderem mit harscher Kritik an der Ärztekammer. Weiters fiel sie mit der Forderung nach strengen Corona-Regeln auf.

Neue Leitung bereits ab 1. Juli

Zuständig für die Bestellung der Leitung der Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft ist die rot-pinke Landesregierung. Laut Gesetz ist eine öffentliche Ausschreibung vorgeschrieben, eine Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt man die Rochade. "Die Entscheidung ist gefallen", sagt ein Sprecher auf STANDARD-Anfrage. Die neue Leitung der Wiener Patientenanwaltschaft werde demnächst präsentiert, womöglich bereits am Dienstag. Die Zeit drängt bereits: Die neue Funktionsperiode beginnt am 1. Juli.

Aus rot-pinken Regierungskreisen ist zu hören, dass sich rund 20 Personen für den Posten beworben haben. Ein Beschluss der Auswahl seitens der Landesregierung sei noch ausständig. (Stefanie Rachbauer, 20.6.2022)