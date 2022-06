Etro

Was wird Kean Etro wohl in seiner letzten Männershow zeigen, fragte sich die Modegemeinde. Der Sohn des Firmengründers Gimmo Etro nannte seine Kollektion "Utopia" und zeigte kleine Badehosen, Shorts und Blumenhemden in der Mailänder Uni Nuovo Bocconi.

Die nächste Kollektion wird der neue Kreativchef Marco De Vincenzo betreuen. Im vergangenen Jahr war Etro von der Private-Equity-Firma L Catterton übernommen worden. Die Geschwister Veronica, Kean und Jacopo Etro werden die Kollektionen nicht mehr gestalten, aber in die strategische Entwicklung der Marke involviert sein.