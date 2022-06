Bitcoin in der Krise. Foto: AP / Kin Cheung

Der Kryptomarkt steckt in der Krise. Während Bitcoin am Wochenende kurzzeitig weniger als 18.000 Dollar wert war, stürzte Ethereum erstmals seit Ende 2020 unter die Marke von 1.000 Dollar ab. Das bedeutet nicht nur für Anlegerinnen und Anleger teils hohe Verluste. Auch Kryptomining ist derzeit nicht mehr profitabel. Für all jene, die ihren Computer aufrüsten wollen, haben die fallenden Preise hingegen einen positiven Nebeneffekt: günstigere Grafikkarten.

Begehrte Modelle waren lange Zeit kaum lieferbar, die Preise lagen aufgrund hoher Nachfrage teilweise sogar über der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) der Hersteller. Wie "Ars Technica" berichtet, sanken die GPU-Preise auf Ebay zwischen dem 1. und dem 15. Juni jedoch um durchschnittlich zehn Prozent. Grund dafür sei, dass Kryptominer versuchen, durch den Hardwareverkauf ihre Verluste zu minimieren.

Sinkende Preise

In den USA soll eine Nvidia RTX 3080 laut "Tom's Hardware" auf Ebay bereits um 650 Dollar erhältlich sein. Ein Händler biete demnach sogar ein Paket aus sechs Grafikkarten um 2.500 Dollar an. Vor nicht allzu langer Zeit kostete eine dieser GPUs noch mehr als 1.000 Dollar.

Auch im Einzelhandel sollen die Preise fallen, wenn auch langsamer. Innerhalb der letzten zwei Wochen sei eine Reduktion von zwei Prozent zu beobachten gewesen. Während die Preise der RTX 3080, 3070, 3060 oder 3050 hier weiterhin über der UVP liegen, sollen gerade die Premiummodelle (RTX 3090 Ti und RTX 3080 Ti) preislich bereits unter der Preisempfehlung des Herstellers liegen.

Vorsicht geboten

Interessenten sollten beim Kauf einer gebrauchten Grafikkarte, die für Kryptomining eingesetzt wurde, jedoch vorsichtig sein, wirft "Ars Technica" auf. Neben dem Risiko eines Betrugsversuchs könnten Mining-GPUs wegen des Dauerbetriebs Leistungsprobleme aufweisen und überhitzen. Eine umfangreiche Auflistung der Preisentwicklung begehrter Grafikkarten finden sich hier. (red, 20.6.2022)