Es sind einige große Namen der Modewelt, die künftig im Metaverse präsent sein werden. Balenciaga, Prada und Thom Browne machen den Anfang. Sie bieten im Meta Avatar Store auf Facebook und Instagram digitale Designerkleidung für Avatare an – zumindest erst einmal in den USA, in Kanada, Thailand und Mexiko.

Das kündigte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Samstag in einem Instagram-Live-Video mit Eva Chen, die bei Instagram für Modepartnerschaften zuständig ist, an.

Wenn es nach Zuckerberg geht, werden Menschen sich künftig zunehmend online mit ihren individuell gestalteten Avataren im Metaverse aufhalten.

Bereits im Frühjahr hatten einige Modeunternehmen die virtuelle Welt betreten. Zu den Teilnehmern der virtuellen Modewoche, der Decentraland's Metaverse Fashion Week (MVFW) gehörten unter anderem Etro, Dolce & Gabbana, Elie Saab, Tommy Hilfiger, Imitation of Christ, Philip Plein und Selfridges. Sie präsentierten Kleidungsstücke in Showrooms, veranstalteten Laufstegschauen und Partys. (red, 20.6.2022)