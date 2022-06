In englischsprachigen Ländern ist "Pistol" bereits verfügbar

Ab 28. September ist "Pistol" nun auch in Österreich zu sehen und zwar auf Disney+. Foto: Miya Mizuno/FX Networks

In Großbritannien ließ man sich die Gelegenheit nicht entgehen: Danny Boyles Serie "Pistol" über die Sex Pistols startete rechtzeitig zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Immerhin hatte die britische Punkband 1977 ihre epochale Single "God Save the Queen" zur Zeit des 25. Thronjubiläums herausgebracht und auf einem Schiff auf der Themse für einigen Wirbel gesorgt. Nun steht endlich auch der Starttermin für Österreich fest: Disney+ wird die sechsteilige Serie ab 28. September zeigen.

FX Networks

Regisseur Danny Boyle ("Trainspotting", "Slumdog Millionaire") und der für seine Zusammenarbeit mit Baz Luhrmann bekannte Drehbuchautor Craig Pearce ("The Great Gatsby") erzählen darin die fiktionalisierte Geschichte der so kurzlebigen wie einflussreichen Band. Als Basis fungierte "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol", die Autobiografie von Gitarrist Jones. (red, 20.6.2022)