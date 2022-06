Ebenso macht nach Jahren ohne in der Mur-Metropole eine queere Bar auf – und in Wien wird gepicknickt, aber auf Französisch

Erstes Cafè der Rösterei Bieder & Maier eröffnet



Seit 2018 gibt es die Wiener Kaffeerösterei Bieder & Maier von Barista Valentin Maier. Nun hat die Kaffeemanufaktur am Flughafen Wien das erste eigene Café aufgemacht. Neben den unterschiedlichsten Kaffeekreationen serviert man Frühstück, Salate und Paninis. Design-mäßig hat man sich ganz dem Namen entsprechend auch an das Biedermeier angelehnt, versteht sich.

www.biedermaier.com

Foto: Flughafen Wien

Im ehemaligen Laufhaus St. Pauli wird nun ausgeschenkt



Am Wochenende wird Graz um eine Puffbar reicher: An der Mariahilfer Straße eröffnet das Gin-Lokal Ginger im ehemaligen Bordell St. Pauli. Das Laufhaus wurde komplett umgebaut, und wird in Zukunft ein Künstleratelier und ein Hostel beherbergen. Die Bar serviert abends mehr als 30 verschiedene Gin-Sorten, tagsüber wird die Lokalität als Café bespielt. Einen Hauch St. Pauli hat man beibehalten, die Tanzstange hat den Umbau überstanden.



www.instagram.com/ginger.graz

Graz bekommt wieder ein queeres Lokal



Seit Jahren lag die LGBTIQ+-Szene in Graz, was Lokale und Bars betrifft, brach. Einzelne Clubbings waren die einzigen Safe Spaces für queere Personen in der zweitgrößten Stadt Österreichs. Am Donnerstag sperrt das Basement, das vor einigen Jahren geschlossen wurde, an einem neuen Standort in der Brockmanngasse um 19 Uhr wieder auf. Gold und Schwarz dominieren das Interieur, Mottopartys soll es hin und wieder auch geben.

www.instagram.com/basement_graz

Pariser Picknick in Wien

Französisches Flair bringt das "Picnic en Blanc" am Samstag, 25. Juni, nach Wien. An einem geheimen Ort werden französische Delikatessen aufgetischt, im Hintergrund spielt es Live-Chanson. Wenn schon französisch, dann richtig. Dresscode ist weiß, wie schon der Name sagt. Picknickkörbe kann man selbst mitbringen oder vorbestellen – die sind dann mit Essen, Geschirr und einer Tischdecke gefüllt. 45 Euro kostet die Teilnahme pro Person.

www.picnicenblanc.at

Foto: David Pan

Noch bis Sonntag: Sternerestaurant macht Gourmet-Heurigen

Wer dieser Tage in die Nähe von Krems kommt, genauer gesagt nach Gedersdorf, kann in den Pop-up-Heurigen des Restaurants Pfefferschiff einkehren. Noch bis Sonntag werden regionale Speisen in der Deluxe-Version im Weinkeller serviert: Kalbsbrustsalat und Balsamico-Senfdressing, Kümmelbraten mit Speck-Krautsalat und auch Vegetarisches wie karamellisierter Ziegenkäse. Dazu gibt's Wein, eh klar.

www.vigne.at

Foto: Pfefferschiff

Großer Gastgarten in Kagran



Ende April hat die Gastrofamilie Querfeld, die unter anderem das Cafè Landtmann oder das Bootshaus an der Alten Donau betreiben, ihr Gasthaus Napoleon in Kagran eröffnet. Jetzt im Sommer besticht das Lokal mit einem großen Gastgarten. 2,5 Millionen Euro hat man in das Gasthaus im 22. Bezirk und dessen Renovierung investiert, serviert wird traditionelle österreichische Küche. (rec, 24.6.2022)



www.napoleon.wien