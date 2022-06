So sieht das modifizierte iPhone 13 aus. Foto: Screenshot / Youtube / Restore Technique

Als ein Student im November letzten Jahres das erste iPhone mit USB-C-Anschluss baute, sorgte es für Aufsehen. Auf Ebay konnte er das Smartphone – ein iPhone X – anschließend um stolze 86.000 US-Dollar verkaufen.

Seinem Vorbild folgte nun ein Youtuber mit dem Nutzernamen Restore Technique. Für sein Projekt nahm er sich vor, den Lightning-Anschluss eines iPhone 13 auf USB-C umzurüsten. Wichtig war ihm dabei, die volle Funktionalität aufrechtzuerhalten. Heißt: Der Anschluss soll beidseitig eingesteckt werden können. Außerdem sollten sowohl der Datentransfer als auch die Schnellladung funktionieren und das Smartphone weiterhin wasserresistent bleiben.

Aufwendiger Umbau

Zuallererst war es dafür nötig, Apples eigenes Lightning-zu-USB-C-Kabel aufzubrechen und die C94-Platine auszubauen. Diese sei notwendig, um die Funktionalität des iPhone-Ladekabels zu erhalten, heißt es im Video. Anschließend baute Restore Technique den Lightning-Anschluss aus dem iPhone aus, um ihn durch einen USB-C-Port auszutauschen. Hierfür griff er zu einem Ersatzteil für das Samsung A52.

Restore Technique

Für die erfolgreiche Umsetzung waren zahlreiche Modifikationen notwendig, sowohl an den zugekauften Ersatzteilen als auch dem Gehäuse. Um die zusätzlich notwendigen Bauteile unterzukriegen, musste unter anderem im Innenraum des Smartphones mehr Platz geschaffen werden.

Voller Erfolg

Einfach schien es zwar nicht, schlussendlich war das Unterfangen jedoch erfolgreich. Am Ende des Youtube-Videos kann man sehen, dass die Schnellladung mit 23 Watt funktioniert, ebenso wie die Datenübertragung an einen Computer. All das in einem modifizierten – und weiterhin wasserfesten – Gehäuse. Wie es mit dem einzigartigen iPhone 13 weitergehen wird, ist unklar. Aber wer weiß, vielleicht landet auch dieses bald auf Ebay. (red, 20.6.2022)