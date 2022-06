In vielen Unternehmen gibt es Großraumbüros, in manchen Häusern haben Angestellte gar keinen eigenen Schreibtisch mehr. Warum das nicht alle glücklich macht

In den letzten Jahren sind in vielen Unternehmen die Wände gefallen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ihren Einzelbüros in ein gemeinsames Großraumbüro gezogen. Das stößt nicht überall auf Freude. Ganz besonders dann nicht, wenn gleichzeitig nicht mehr jeder und jede einen eigenen Schreibtisch und Platz für das Familienfoto und die Topfpflanze hat.

Warum das Großraumbüro für manche nicht das ideale Arbeitsumfeld ist, ob es in einem idealen Büro wirklich Swimmingpool und Kletterwand braucht und an welchen Schrauben man für ein gutes Arbeitsumfeld sonst noch drehen kann, hören Sie in der neuen Folge von "Besser leben". (red, 23.6.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Xcite. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.