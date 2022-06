Nach pandemiebedingter Pause ist es seit einiger Zeit wieder möglich, auf kulturelle Veranstaltungen – auch im großen Stil – zu gehen. Konzerte und Musikfestivals können wieder in vollem Umfang stattfinden. Was in den letzten Sommern nicht möglich war, wird nun nachgeholt. Das zeigt sich auch an der regen Teilnahme und den vielfach ausgebuchten Veranstaltungen: Ob beim Nova Rock, das bereits Anfang Juni über die Bühne ging, dem Electric-Love-Festival Anfang Juli oder dem Frequency-Festival, das Mitte August stattfinden wird. Dieses Wochenende feiert das Donauinselfest in Wien sein Comeback in vollem Umfang und ohne Einschränkungen.

Gehen Sie aufs Donauinselfest? Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Aber nicht nur Festivals, sondern auch zahlreiche Konzerte stehen in den kommenden Wochen an. Ob Imagine Dragons, Kiss, Guns n' Roses, Die Toten Hosen, The Rolling Stones, The Kooks oder Ed Sheeran – diese und zahlreiche weitere Acts erfreuen in den Sommermonaten heimische Fans. Auch für Klassik-Liebhaberinnen und -Liebhaber gibt es mit den Salzburger und Bregenzer Festspielen sowie in Grafenegg oder bei den Seefestspielen in Mörbisch eine große Bandbreite an Veranstaltungen.

Was sind Ihre musikalischen Highlights im Sommer?

Welche Konzerte und Festivals werden Sie besuchen? Auf welche Events freuen Sie sich besonders? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 23.6.2022)