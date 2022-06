Wohlig

Dock & Bay Cabana Foto: Otto Beigelbeck

Mikrofaser gibt es offenbar auch in wohlig-angenehm. Zumindest fühlt sich dieser Stoff gut an auf der Haut, und die Haptik erinnert nicht an einen Staubfetzen. Optisch kommt das gute Stück einem Frottee-Strandtuch schon recht nah, wobei die positiven Eigenschaften der Kunstfaser erhalten bleiben. Größter Nachteil: Die weißen Streifen werden schnell dreckig.

Dock & Bay Cabana, 90 × 200 cm, de.dockandbay.com, 30 Euro

4 von 6 Punkten





Seidig

Prime Art Wood Bambus Handtuch Foto: Otto Beigelbeck

Bambusfasern machen dieses lange, saugfähige Liegetuch zu einem seidigen Schmeichler auf der Haut, die überraschend flott abgetrocknet werden kann. Der hauchdünne, antibakterielle Stoff lässt sich an einer praktischen Schlaufe mit Druckknopf aufhängen, superschnell trocknen und danach ganz klein zusammenrollen. Die glatte Oberfläche wirkt schmutzabweisend.

Prime Art Wood Bambus Handtuch, 200 × 80 cm, primeartwood.com, 27 Euro

4 von 6 Punkten





Kuschelig

Green Petition Viva Beach Towel Foto: Otto Beigelbeck

In diesem fröhlich gestreiften Strandtuch stecken exakt fünf alte T-Shirts und zehn leere Plastikflaschen. Die gesamte verarbeitete Baumwolle (70 %) und das Polyester (30 %) wurden recycelt. Dabei fühlt sich das 100 × 180 cm große, nicht zu dicke Tuch echt kuschelig an, es saugt gut und trocknet wieder schnell. In den feinen Textilmaschen bleibt kaum Sand hängen. Bravo!

Green Petition Viva Beach Towel, bei Duft und Kultur, 1010 Wien, um 39 Euro

5 von 6 Punkten





Fetzig

Bahidora Mikrofasertuch Foto: Otto Beigelbeck

Badende sind auch mit diesem klassischen Mikrofasertuch recht flott abgetrocknet. Doch fühlt sich die Oberfläche auf der Haut halt immer ein wenig wie ein Putzfetzen an, die Textur ist recht steif. Die übrigen Eigenschaften sind aber tadellos: trocknet schnell, ist sehr kompakt in seinem Beutelchen verstaut und wird auf keinem Untergrund allzu schnell schmutzig.

Bahidora Mikrofasertuch, L 80 × 160 cm, www.bahidora.de, 16,90 Euro

3 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 29.6.2022)