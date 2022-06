Als potenzieller Wechselkandidat gilt Marco Grüll, für den Offensivspieler liegen derzeit laut Barisic jedoch keine offiziellen Angebote vor. Selbst wenn Grüll Rapid noch verlassen sollte, verfügen die Grün-Weißen über einen relativ großen Kader, der zudem schon beim Trainingsauftakt so gut wie fixiert ist. "Bisher ist die Transferzeit so verlaufen, wie ich es gewünscht und erhofft habe, dass wir das Gros der Spieler beim Trainingsbeginn begrüßen dürfen", sagte Barisic.

Der aktuelle Kader sei nicht teurer als jener der Vorsaison, betonte der Sportchef und meinte in diesem Zusammenhang: "Wir haben in der Vergangenheit unsere Hausaufgaben gemacht und mit Augenmaß gewirtschaftet." Für Trainer Ferdinand Feldhofer, der in den kommenden Tagen wegen Corona pausieren muss, bieten sich nun laut Barisic mehr Möglichkeiten.