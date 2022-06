Der 15-jährige Wasiullah flüchtete von Afghanistan nach Dänemark, Filmemacher Michael Graversen begleitet ihn – "Dänischer Alptraum", 23.10 Uhr, ORF 2. Foto: ORF, klassefilm aps

19.40 REPORTAGE

Re: Die Brotrebellen – Nicolas Supiot und die Alchemie des Backens Nicolas Supiot zog vor 25 Jahren aus der Pariser Großstadt in die Bretagne und beschloss, von nun an Brot zu backen. Die Dokureihe stellt fünf europäische Bäckerinnen und Bäcker vor und erzählt von Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und der Frage nach dem Sinn.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Der ungezähmte Planet – Patagonien Wenig Niederschlag und winterliche Eiseskälte sind Begleiter all jener Tierarten, die hier ein abgelegenes Zuhause gefunden haben. Pumas, Hasenmäuse und Anden kondore besiedeln die Bergkulissen, rosa Flamingos waten durch kristallgrüne Salz lagunen, und Pudus äsen in küstennahen Regenwäldern. Bis 21.05, ORF 2

20.15 ALIEN-INVASION

Evolution (USA 2001, Ivan Reitman) In der Wüste von Arizona kommt es zu einem Meteoriteneinschlag mit ungeahnten Folgen. Mit David Duchovny und Julianne Moore in den Hauptrollen zog Ivan Reitman als Regisseur die Fäden – er setzte bereits Filme wie Twins, Ghostbusters oder Freundschaft Plus in Szene. Bis 22.30, Kabel eins

20.15 EILAND

Die Insel (The Island, USA 2005, Michael Bay) In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer globalen Kontamination, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Als der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) die Wahrheit herausfindet, versucht er zusammen mit seiner Freundin Jordan Two Delta (Scarlett Johansson) zu fliehen. Bis 22.55, ATV

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind ein inflationsbedingt stürmischer Herbst bei den Kollektivvertragsverhandlungen, der Abwärtstrend der ÖVP, Forderungen nach einem veganen Menü beim Bundesheer, Sebastian Kurz und die Trump-Fans. Im Studio zu Gast ist Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DOKUMENTATION

Süchtig nach Schmerzmitteln – Die Opioid-Krise in den USA Überdosen an Schmerzmitteln sind für knapp 200.000 Todesfälle in den USA verantwortlich – allein in den letzten fünf Jahren. Der Film zeigt, wie es zu der Krise kommen konnte und welche Gefahren in Europa drohen. Bis 22.45, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind dieses Mal die Sportmoderatorin Alina Zeller und die Regisseurin Marie Kreutzer. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Träume Die Doku geht neuen Erkenntnissen der Neurobiologie ebenso wie tiefenpsychologischen Deutungen nach und zeigt, was die Bewusstseinsforschung weiß. Danach ist ab 23.10 Uhr die Doku Dänischer Albtraum über den 15-jährigen Wasiullah und seine Flucht aus Afghanistan zu sehen. Bis 23.55, ORF 2