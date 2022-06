Foto: Hybrid Air Vehicles

in der wichtigen Diskussion über Maßnahmen gegen den Klimawandel sind auch Flugreisen in den Blickpunkt gerückt. Denn schließlich ist der Emissionsausstoß von Flugzeugen beachtlich, weswegen gerade Kurzstreckenflüge in Verruf geraten sind. Die spanische Fluglinie Air Nostrum ist bei der Suche nach Alternativen fündig geworden und will künftig auf Luftschiffe setzen.

Derweil setzt sich der mit dem Terra-Zusammenbruch begonnene Krypto-Crash fort. Der Bitcoin ist temporär unter 20.000 Dollar gefallen und Ethereum hat die symbolisch wichtige 1.000-Dollar-Marke auch zeitweilig unterschritten. Auf einer anderen Front sorgt das allerdings für Entspannung: Nämlich bei den Grafikkarten-Preisen.

Und ein wichtiges Projekt der österreichischen Regierung verschiebt sich. Weil die Kompetenzen für Digitalagenden nach dem Rücktritt von Wirtschaftsministerin Schramböck (ÖVP) ins Finanzministerium gewandert sind, kommen die ID Austria und der digitale Führerschein nun frühestens im Herbst.

