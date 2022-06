Foto: : imago images/Klaus W. Schmidt

Wien – Kaiserin Elisabeth steht aktuell wieder hoch im Kurs: Nachdem Marie Kreutzers Drama "Corsage" über die gealterte Monarchin heuer in Cannes reüssieren konnte und die Serie "Sisi" bei RTL+ abrufbar ist, legt der Streamingriese Netflix im Herbst nach. Am 29. September startet dort "Die Kaiserin" mit Devrim Lingnau in der Titelrolle. Showrunnerin und Head-Autorin Katharina Eyssen will mit der Serie "einen neuen Weg gehen", wurde sie am Dienstag in einer Aussendung zitiert.

Im sechsteiligen Format soll "die Zerrissenheit dieser jungen Frau, die zwischen Tradition und höfischen Konventionen um ihre individuelle Freiheit kämpft und damit ihrer Zeit weit voraus war", im Fokus stehen. An der Seite von Lingnau gibt Philip Froissant Kaiser Franz.

"Die Charaktere sind vielschichtige, leidenschaftliche Figuren mit jeweils eigenen Abgründen", so Eyssen. Für die Regie von "Die Kaiserin" zeichnen Katrin Gebbe und Florian Cossen verantwortlich, das Darstellerensemble umfasst u.a. Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Almila Bagriacik und Wiebke Puls. (APA, 21.6.2022)