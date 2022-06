Mit der Playstation 5 hat Sony seiner Konsolenreihe einen deutlichen Leistungssprung im Vergleich zur Vorgängergeneration beschert. Doch mit hoher Performance geht auch ein hoher Kühlungsbedarf einher. Und dieser bildet sich auch darin ab, dass die PS5 die bisher größte Konsole ist, die der Konzern gebaut hat.

Doch ein klassisches Merkmal in der Weiterentwicklung von Hardware ist Miniaturisierung. Und im Fall der Playstation-Geräte zeigt sich diese auch darin, dass der Hersteller in der Regel ein paar Jahre nach der Vorstellung eines neuen Modells eine deutlich kompaktere "Slim"-Ausgabe auf den Markt bringt.

Doch so viel Geduld hat der Brite Matt Perks nicht. Fans von Youtube-Bastelkanälen ist er auch bekannt durch seinen Kanal "DIY Perks", in dem er immer wieder neue Bauprojekte aus dem Bereich Tech und Innenraumgestaltung präsentiert. Von ihm kann man etwa lernen, wie man aus Überresten eines ausgemusterten Laptops so alles machen kann – vom Zweitdisplay für ein anderes Notebook bis hin zu Lautsprechern oder eine "Designer"-Tischleuchte.

DIY Perks

Eigene Kühleinheit

Auch an der Playstation 5 tobt sich der Tüftler aus – im Bestreben, sie in eine schlankere Form zu pressen. Und das gelingt ihm schließlich auch. Die Konsole sitzt am Ende in einem Gehäuse, das nicht nur deutlich kürzer und schmäler ist als das Original, sondern mit gerade einmal zwei Zentimeter Höhe auch noch erheblich schlanker.

Freilich gilt es dabei zu beachten, dass Perks etwas geschummelt hat. Denn die Rechen-Hardware der Konsole ohne weiteres in eine derart beengte Hülle zu stopfen sorgt schnell für ein Hitzeproblem mit Leistungsverlust, Abstürzen und der Selbstabschaltung des Geräts. Daher entwarf Perks ein eigenes Wasserkühlungssystem, das mit dem Netzteil in einer Einheit zusammengefasst wird und an die verschlankte Konsole angeschlossen ist. Während die Zwei-Zentimeter-Playstation dekorativ auf der Kommode steht, wird dieses recht wuchtige Element allerdings dahinter versteckt.

Niedrigere Temperaturen

Trotzdem gebührt der vollbrachten Bastelei große Anerkennung. Denn nicht nur wurde die PS5 auch unter Beachtung der Kühleinheit deutlich im Volumen reduziert, nein, auch die Betriebstemperatur liegt im Vergleich zum Original nun merklich niedriger.

Wer ebenfalls gerne eine schlanke Playstation dieser Art hätte, muss allerdings bereit sein, eine Reihe von Bauteilen aufzutreiben und sollte darüber hinaus auch ein paar Werkzeuge und gutes handwerkliches Geschick besitzen. Alle anderen müssen wohl noch zuwarten, bis Sony eine eigene PS5 Slim vorstellt. (gpi, 21.6.22)