Das Basketball-Team der Golden State Warriors hat seinen vierten NBA-Meistertitel in den vergangenen acht Jahren mit einer großen Parade gefeiert. Zehntausende Anhänger säumten am Montagnachmittag in Blau und Gold die Market Street in San Francisco. Die Mannschaft um Stephen Curry grüßte von offenen Bussen. "Sicher anders" sei seine vierte Meisterschaft, sagte Curry, der erstmals als wertvollster Spieler der Finalserie (4:2 gegen die Boston Celtics) ausgezeichnet worden war.