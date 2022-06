Weil (Spitzen-)Sportler aber gewohnt sind, das, was andere zwischen "Problem" und "Geht sicher nicht" ansiedeln, als Herausforderung zu betrachten, erklärten der Sprinter und der Langdistanzler das unvermeidliche politisch-amtlich-behördliche "Seids ang'rennt? Am hellichten Tag die Straße von Gmunden nach Ebensee sperren?" zur Möglichkeit: "Okay, Abend passt auch, Danke!"

Und gemeinsam mit dem Laufevent-Profi Axel Bammer wurde daraus ein so schönes wie stimmiges, fast romantisches Konzept gezimmert: Am längsten Samstagabend des Jahres läuft man am Traunsee "in den Sonnenuntergang". Exakt zwei Stunden bevor die Sonne abtaucht, geht es los. Wer "Sub2" schafft, das Ziel also in weniger als zwei Stunden erreicht, heißt "Sun-Finisher". Wer gemütlicher läuft und länger genießt, "Moon-Shiner".