Wo Menschen aufeinandertreffen, läuft nicht immer alles reibungslos. Schnell können Konflikte entstehen, die ein Zusammenleben schwierig und den Alltag mühsam und belastend machen. Nicht selten kommt es vor, dass Konflikte vor dem Richter ausgetragen werden. Aber nicht alle Streitereien müssen zwangsläufig juristische Folgen haben. Vielfach kann eine Mediatorin oder ein Mediator dazu beitragen, dass Konfliktparteien eigenverantwortlich eine gute und tragfähige Lösung erarbeiten. Mediation kann in unterschiedlichsten Settings nützlich sein – so kann sie bei Konflikten in der Familie, Nachbarschaft, aber auch im Arbeitsleben zu Lösungen beitragen, die für alle Beteiligten zufriedenstellend sind.

Ihre Fragen – ein Mediator antwortet

Aber wie arbeiten Mediatorinnen und Mediatoren eigentlich? Wie kann man sich im Streitfall um eine Mediation bemühen? Und welche Erfahrungen haben Sie vielleicht schon mit Mediation gemacht? Posten Sie im Forum, was Sie schon immer über Mediation wissen wollten. Der Jurist, Mediator und Blogger wird ausgewählte Fragen beantworten, die dann in einem nachfolgenden Artikel veröffentlicht werden. (wohl, 23.6.2022)