Die Pandemie scheint keine Sommerpause einzulegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bereits bei 478. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Gesundheitsbehörden meldeten österreichweit am Dienstag einen weiteren Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Insgesamt 7.281 Neuinfektionen und sieben Tote wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 478, wobei die höchste Inzidenz weiterhin in Wien mit 759,2 gemeldet wurde. Es folgen Niederösterreich mit 561,4 und Vorarlberg mit 491. Insgesamt 41 Erkrankte befinden sich derzeit auf den Intensivstationen.

Am Dienstag waren 64.765 Fälle aktiv, um 3.421 mehr als am Montag. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.341.493 bestätigte Fälle.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 189

Kärnten: 160

Niederösterreich: 1.553

Oberösterreich: 740

Salzburg: 445

Steiermark: 574

Tirol: 660

Vorarlberg: 589

Wien: 2.371

(red, 21.6.2022)