In rund acht Minuten handelt Armin Wolf gemeinsam mit dem Lungenfacharzt aktuelle Fragen ab

Covid-Experte Arschang Valipour war bei Armin Wolf in der "ZiB 2" zu Gast. Screenshot: tvthek.orf.at

Spätestens dann, wenn Armin Wolf in der ZiB 2 wieder einen Arzt oder eine Virologin zu Gast hat, wird klar: Die Lage ist ernst, das Virus macht keine Sommerpause. Im Gegenteil, die Zahlen steigen weiter, und die Fallkurve wird steiler. Mehr als 7000 neue positive Fälle wurden am Dienstag verzeichnet, auch in den Krankenhäusern liegen wieder mehr Menschen mit einer Covid-Erkrankung.

Angesichts dieser steigenden Kurve muten die Aussagen von Arschang Valipour – der Lungenfacharzt leitet die Covid-Station im Wiener Krankenhaus Floridsdorf – bei Armin Wolf seltsam beruhigend an. Diese steigenden Zahlen seien ja prognostiziert worden, wiederholt er Aussagen des Gesundheitsministeriums. Und: "Wir gehen davon aus, dass das Virus gekommen ist, um zu bleiben." Er weist aber auf die doppelte Belastung für das Pflegepersonal in Krankenhäusern hin, einerseits wegen Urlauben und andererseits wegen der steigenden Patientenzahlen.

ORF

In rund acht Minuten handelt Wolf gemeinsam mit Valipour aktuelle Fragen ab, etwa jene nach dem vierten Stich (für Ältere und Risikopatienten jetzt, für jüngere Personen dann im Herbst), dem antiviralen Medikament Paxlovid oder dem Vorschlag, Quarantäne für Infizierte abzuschaffen, was Valipour für verfrüht hält.

Dass es zu einem Lockdown im Herbst oder Winter kommt, glaubt Valipour nicht, er argumentiert mit einem hohen Immunisierungsgrad. Das sei am Ende des Tages aber eine politische Entscheidung. Hoffen wir, dass er recht behält, aber die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre lassen einen doch eher beunruhigt in den Herbst blicken. (Astrid Ebenführer, 21.6.2022)